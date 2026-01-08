Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 16:49

ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину

ФСБ: баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного француза Винатье

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российского баскетболиста Даниила Касаткина освободили из тюрьмы в обмен на французского журналиста Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили ТАСС в ФСБ. Известно, что спортсмен уже вернулся в Москву.

Д. Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье Лорана Клода Жана-Луи 1976 года рождения, — сказано в сообщении.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту по запросу США в июне 2025 года. Его подозревали в причастности к хакерской сети, которая использовала программы-вымогатели против американских госучреждений и компаний.

Ранее баскетболист во время заседания назвал обвинения беспочвенными. Он отметил, что не имеет отношения к преступным схемам и не контактировал с предполагаемыми злоумышленниками.

МИД России после ареста взял на контроль ситуацию с задержанием Касаткина. Глава консульского отдела посольства России во Франции Алексей Попов сообщил, что США предоставили далеко не все документы. Дипломаты также отмечали, что спортсмен не имел доступа к спортзалу.

Даниил Касаткин
баскетбол
ФСБ
обмены
