19 декабря 2025 в 16:02

«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье

Путин обещал разобраться в деле осужденного за шпионаж французского журналиста

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года...» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года...» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с делом журналиста французского СМИ TF-1 Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Путин отметил, что на данный момент не обладает полной информацией о деталях обвинения, но заверил, что обязательно изучит вопрос, сообщает корреспондент NEWS.ru.

И если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать, — добавил Путин.

Винатье был осужден в октябре 2024 года на три года колонии за уклонение от обязанностей иноагента. По версии следствия, он также годами собирал данные о военной деятельности России. Винатье полностью признал вину, позже ему были предъявлены более тяжкие обвинения по статье «Шпионаж», по которой французу может грозить до 20 лет лишения свободы.

В Париже сочли «чрезвычайно суровым» приговор своему гражданину. В МИД республики подчеркнули, что полностью мобилизованы для оказания ему помощи, и призвали к немедленному освобождению француза. Франция также раскритиковала касающиеся деятельности иноагентов российские законы.

