«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года...»

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с делом журналиста французского СМИ TF-1 Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Путин отметил, что на данный момент не обладает полной информацией о деталях обвинения, но заверил, что обязательно изучит вопрос, сообщает корреспондент NEWS.ru.

И если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать, — добавил Путин.

Винатье был осужден в октябре 2024 года на три года колонии за уклонение от обязанностей иноагента. По версии следствия, он также годами собирал данные о военной деятельности России. Винатье полностью признал вину, позже ему были предъявлены более тяжкие обвинения по статье «Шпионаж», по которой французу может грозить до 20 лет лишения свободы.

В Париже сочли «чрезвычайно суровым» приговор своему гражданину. В МИД республики подчеркнули, что полностью мобилизованы для оказания ему помощи, и призвали к немедленному освобождению француза. Франция также раскритиковала касающиеся деятельности иноагентов российские законы.