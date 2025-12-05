ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 08:08

Попытка криминального авторитета улететь из России закончилась арестом

Обвиняемого в экстремизме жителя Иркутской области арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителя Иркутской области, обвиняемого в активном участии в экстремистском сообществе, направленном против правоохранительных органов, арестовали на два месяца, передает пресс-служба СУ Следственного комитета России по области. По данным ведомства, перед этим мужчина пытался скрыться в другой стране и был задержан в московском аэропорту Шереметьево. По версии следствия, фигурант уголовного дела «осуществлял действия организационного характера в криминальной среде» и вовлекал в нее новых членов.

В Иркутской области под стражу заключен мужчина, обвиняемый в экстремистской деятельности. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Шелехова, — сказано в сообщении.

До этого на расширенном заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин назвал экстремизм одним из ключевых направлений атак на государство. Он поручил спецслужбе вести решительную и наступательную борьбу с этим явлением. Также Путин сообщил о росте числа преступлений террористического характера в стране за последний год.

Иркутская область
экстремизм
аресты
Москва
