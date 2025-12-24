Новый год-2026
24 декабря 2025 в 10:21

Медведев призвал приравнять продвижение «деколонизации РФ» к экстремизму

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Структуры, которые продвигают дискурс «деколонизации России», должны быть признаны нежелательными или экстремистскими, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Родина». Политик уточнил, что речь идет и о культурных учреждениях, а также об общественных объединениях.

Абсолютно все структуры — общественные объединения, НПО, культурные учреждения, СМИ и так далее, кормящиеся на ниве «деколонизации России», — должны войти как минимум в список нежелательных организаций, а как максимум — экстремистских и террористических, — подчеркнул Медведев.

Также зампред Совбеза обвинял западные аналитические центры в разработке стратегии «деколонизации» России, направленной на подрыв территориальной целостности страны. По его словам, на сегодняшний день против Москвы используются те же информационные механизмы, что и в конце XX века.

Ранее Медведев призвал признать украинский национализм одной из «самых кровавых» и деструктивных идеологий. Политик подчеркнул необходимость осудить подобные взгляды на международной арене.

