Медведев призвал приравнять продвижение «деколонизации РФ» к экстремизму

Структуры, которые продвигают дискурс «деколонизации России», должны быть признаны нежелательными или экстремистскими, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Родина». Политик уточнил, что речь идет и о культурных учреждениях, а также об общественных объединениях.

Абсолютно все структуры — общественные объединения, НПО, культурные учреждения, СМИ и так далее, кормящиеся на ниве «деколонизации России», — должны войти как минимум в список нежелательных организаций, а как максимум — экстремистских и террористических, — подчеркнул Медведев.

Также зампред Совбеза обвинял западные аналитические центры в разработке стратегии «деколонизации» России, направленной на подрыв территориальной целостности страны. По его словам, на сегодняшний день против Москвы используются те же информационные механизмы, что и в конце XX века.

Ранее Медведев призвал признать украинский национализм одной из «самых кровавых» и деструктивных идеологий. Политик подчеркнул необходимость осудить подобные взгляды на международной арене.