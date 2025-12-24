Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил западные аналитические центры в разработке стратегии «деколонизации» России, направленной на подрыв территориальной целостности страны. В статье для журнала «Родина» он подчеркнул, что сегодня против Москвы используются те же информационные механизмы, что и в конце XX века.

Такие же установки отрабатываются западниками и в наши дни, — констатировал зампред.

По мнению Медведева, основной упор делается на искусственное насаждение идей о «систематическом угнетении» различных народов в составе Российской Федерации, чтобы спровоцировать внутренние конфликты. Эти идеи уже внедряются внутри российских регионов для ослабления центральной власти. Он напомнил, как в прошлом западные эксперты фальсифицировали статистику, пытаясь доказать союзным республикам, в частности, Украине, что выход из состава единого государства якобы принесет им экономическое процветание.

Медведев подчеркнул, что работа «мозговых центров» англосаксов носит системный характер и обслуживает интересы западных элит, которые видят в сильной России геополитическую угрозу.

Ранее Медведев высмеял заявления европейских политиков, выразивших сомнения в вероятности столкновения РФ и НАТО. Он иронично связал эти высказывания с началом праздничного сезона.