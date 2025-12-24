Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:19

Медведев раскрыл планы Запада по «деколонизации» России

Медведев сравнил современные методы Запада с технологиями развала СССР

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил западные аналитические центры в разработке стратегии «деколонизации» России, направленной на подрыв территориальной целостности страны. В статье для журнала «Родина» он подчеркнул, что сегодня против Москвы используются те же информационные механизмы, что и в конце XX века.

Такие же установки отрабатываются западниками и в наши дни, — констатировал зампред.

По мнению Медведева, основной упор делается на искусственное насаждение идей о «систематическом угнетении» различных народов в составе Российской Федерации, чтобы спровоцировать внутренние конфликты. Эти идеи уже внедряются внутри российских регионов для ослабления центральной власти. Он напомнил, как в прошлом западные эксперты фальсифицировали статистику, пытаясь доказать союзным республикам, в частности, Украине, что выход из состава единого государства якобы принесет им экономическое процветание.

Медведев подчеркнул, что работа «мозговых центров» англосаксов носит системный характер и обслуживает интересы западных элит, которые видят в сильной России геополитическую угрозу.

Ранее Медведев высмеял заявления европейских политиков, выразивших сомнения в вероятности столкновения РФ и НАТО. Он иронично связал эти высказывания с началом праздничного сезона.

Дмитрий Медведев
СССР
колониализм
Европа
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевод «королевы марафонов» замедлил работу исправительной колонии
В Госдуме высказались о гибели сотрудников ДПС в Москве
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.