«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы Медведев высмеял миротворческие заявления Писториуса и Стубба о России и НАТО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял недавние заявления европейских политиков, выразивших сомнения в вероятности столкновения РФ и НАТО. В своем комментарии на платформе MAX политик иронично связал эти высказывания с началом праздничного сезона.

[Глава бундесвера Борис] Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а [президент Финляндии Александр] Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны Альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались? — отреагировал Медведев.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен. По его словам, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса. Аналогичную точку зрения высказал и финский лидер Александр Стубб.

Политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов высказал мнение, что на сегодняшний день можно зафиксировать распад Североатлантического альянса и появление ЕвроНАТО. По его словам, за несколько лет до распада процесс предвидел президент Франции Эммануэль Макрон.