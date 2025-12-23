Новый год-2026
23 декабря 2025 в 18:24

«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы

Медведев высмеял миротворческие заявления Писториуса и Стубба о России и НАТО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял недавние заявления европейских политиков, выразивших сомнения в вероятности столкновения РФ и НАТО. В своем комментарии на платформе MAX политик иронично связал эти высказывания с началом праздничного сезона.

[Глава бундесвера Борис] Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а [президент Финляндии Александр] Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны Альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?отреагировал Медведев.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен. По его словам, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса. Аналогичную точку зрения высказал и финский лидер Александр Стубб.

Политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов высказал мнение, что на сегодняшний день можно зафиксировать распад Североатлантического альянса и появление ЕвроНАТО. По его словам, за несколько лет до распада процесс предвидел президент Франции Эммануэль Макрон.

