24 февраля 2026 в 15:03

Писториус сделал громкое заявление о конфликте на Украине и пожурил США

Минобороны ФРГ: украинский конфликт не закончится на поле боя

Борис Писториус Борис Писториус Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Украинский конфликт не решится на поле боя в ближайшем будущем, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус. В беседе с радио Deutschlandfunk он добавил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

По всей видимости, в обозримом будущем решение на поле боя достигнуто не будет, — сказал министр.

Вместе с тем Писториус выразил недовольство руководством США. В частности глава Минобороны ФРГ раскритиковал стремление Вашингтона убрать из повестки вопрос принятия Украины в НАТО.

Ранее европейские чиновники и представители НАТО сообщили, что Вашингтон намерен достичь договоренностей по урегулированию украинского кризиса к 4 июля. По их данным, американские власти стремятся завершить переговорный процесс до начала празднования 250-летия независимости США.

Кроме того, бывший полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Евросоюз и НАТО утратят интерес к Киеву после завершения кризиса, которое может наступить в ближайшее время из-за успехов российской армии. По мнению эксперта, даже сохранение украинской государственности не изменит эту ситуацию.

