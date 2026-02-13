Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 06:57

Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине повел себя странно

Писториус прервал свою речь о помощи Украине из-за сильного кашля

Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус устроил неловкую паузу на брифинге НАТО в Брюсселе: в разгар обещаний поддержки Киеву он внезапно прервался, отвернулся и начал кашлять. Вернувшись к микрофону, политик пошутил про простуду, чем вызвал смех в зале, инцидент был зафиксирован с помощью видеотрансляции.

Германия приложит все усилия, чтобы поддержать вас в этом. Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо. Я простудился, — сказал Писториус.

Его шутка относилась к бывшему американскому лидеру Джо Байдену. В достаточно преклонном возрасте он продолжал управлять США, постоянно появляясь на публике в потерянном или нездоровом состоянии.

После этого момента Писториус продолжил выступление, стараясь не обращать внимания на шум. Британский коллега Джон Хили в этот момент смотрел на политика с заметным удивлением. Инцидент уже разошелся по соцсетям, породив волну мемов. Официальный Берлин инцидент не комментирует.

Писториус по итогам заседания «коалиции желающих» анонсировал новые поставки средств ПВО для Киева на условиях коллективного взноса. По его словам, Берлин готов выделить пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, как только партнеры суммарно передадут Украине 30 аналогичных снарядов.

