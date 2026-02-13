Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:55

«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами

Доцент Перенджиев: Писториус хочет доказать единство ЕС в вопросе помощи Киеву

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, говоря о помощи ВСУ, хочет доказать единство европейских стран в вопросе поддержки Киева, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, также такие высказывания преследуют цель проверить готовность «коалиции желающих» к эскалации конфликта с Россией.

Я думаю, что Писториус даже не по собственной инициативе предлагает совершить новые поставки средств ПВО для Киева. Скорее всего, его попросили, чтобы в определенном смысле еще раз проверить сплоченность европейских стран. В особенности «коалиции желающих», насколько она готова снова вовлечься непосредственно в конфликт с Россией, — пояснил Перенджиев.

Ранее Писториус анонсировал новые поставки средств ПВО для Киева на условиях коллективного взноса. По его словам, Берлин готов выделить пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, как только партнеры суммарно передадут Украине 30 аналогичных снарядов.

