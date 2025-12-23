Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:46

В России предупредили о скором распаде НАТО

Политолог Баширов объявил о распаде НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На сегодняшний день можно зафиксировать распад Североатлантического альянса и появление ЕвроНАТО, заявил политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, за несколько лет до распада процесс предвидел президент Франции Эммануэль Макрон.

Параллельно движется процесс — фактический распад НАТО. Я уже говорил, что есть НАТО с Соединенными Штатами, а есть ЕвроНАТО — это то, к чему еще несколько лет назад призывал Макрон, — констатировал Баширов.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен. По его словам, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

НАТО
Европа
политологи
распад
