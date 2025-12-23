В России предупредили о скором распаде НАТО

На сегодняшний день можно зафиксировать распад Североатлантического альянса и появление ЕвроНАТО, заявил политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, за несколько лет до распада процесс предвидел президент Франции Эммануэль Макрон.

Параллельно движется процесс — фактический распад НАТО. Я уже говорил, что есть НАТО с Соединенными Штатами, а есть ЕвроНАТО — это то, к чему еще несколько лет назад призывал Макрон, — констатировал Баширов.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен. По его словам, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.