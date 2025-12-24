Украинский национализм нужно признать деструктивной идеологией, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны». Он отметил, что подобные взгляды необходимо осудить на международной арене.

Украинский национализм должен быть признан одной из самых кровавых и деструктивных идеологий, — написал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ пояснил, что украинский национализм — рукотворный политический проект, который стал враждебным актом Запада против России. Он добавил, что многие традиции украинской бытовой культуры во многом являются наследием стран бывшего СССР.

Ранее Медведев заявил, что Россия переживает непростой период, но 2026 год она встречает с честью. По его словам, также страна не без оснований ожидает побед. Кроме того, он назвал РФ страной, которая производит лучшие беспилотники в мире.

До этого замглавы Совбеза РФ отметил, что правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем испугалась участия партии «Альтернатива для Германии» в международном конгрессе в Сочи. Он указал, что давление на фракцию в ФРГ достигло такого уровня, что поездка в Москву для ее представителей стала невозможной.