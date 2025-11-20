Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:55

Путин жестко высказался о преступлениях нацистов

Путин заявил об отсутствии срока давности у преступлений нацистов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Преступления, совершенные руками приверженцев нацистской идеологии, не обладают сроком давности, заявил президент России Владимир Путин. Такую мысль он высказал в приветственном обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», говорится на сайте Кремля.

Такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы и сегодня актуальны, — сказал глава государства.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о фиксации Россией опасного распространения нацизма на Украине. Он также констатировал наличие деструктивных «метастазов» аналогичных взглядов в ряде государств Европы.

Кроме того, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс охарактеризовал украинскую власть как нацистскую. По его утверждению, демократия в стране прекратила существование после осуществления «незаконного государственного переворота».

Также представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину освобождения Киева заявила, что город вновь оказался под оккупацией спустя десятилетия после победы над нацизмом. По ее словам, соответствующая идеология приобрела на Украине статус государственной.

Владимир Путин
нацисты
преступления
идеологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это несправедливо»: Швеция назвала поддержку Украины бременем Скандинавии
Трампа не стали приглашать на похороны именитого политика
На Западе увидели сигнал к окончанию конфликта на Украине
ЕС призвали разместить ядерное оружие из страха перед «Искандером»
В Европе решили обсудить новый план США по Украине
Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.