Путин жестко высказался о преступлениях нацистов Путин заявил об отсутствии срока давности у преступлений нацистов

Преступления, совершенные руками приверженцев нацистской идеологии, не обладают сроком давности, заявил президент России Владимир Путин. Такую мысль он высказал в приветственном обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», говорится на сайте Кремля.

Такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы и сегодня актуальны, — сказал глава государства.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о фиксации Россией опасного распространения нацизма на Украине. Он также констатировал наличие деструктивных «метастазов» аналогичных взглядов в ряде государств Европы.

Кроме того, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс охарактеризовал украинскую власть как нацистскую. По его утверждению, демократия в стране прекратила существование после осуществления «незаконного государственного переворота».

Также представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину освобождения Киева заявила, что город вновь оказался под оккупацией спустя десятилетия после победы над нацизмом. По ее словам, соответствующая идеология приобрела на Украине статус государственной.