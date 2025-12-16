No lives matter: какие убеждения подтолкнули подростка к убийству в школе

Девятиклассник, который утром 16 декабря напал на школу в Одинцово, утром скинул в чат с одноклассниками националистический манифест. В школу он пришел в футболке с надписью No lives matter, что переводится как «Ничьи жизни не важны». NEWS.ru рассказывает, какие ксенофобные идеи могли подтолкнуть подростка к преступлению.

«А кто вы по национальности»

15-летний подросток явился в школу не в балаклаве, как сообщалось ранее, а в медицинской маске. Свое преступление он снимал на видео и выкладывал в Сеть. В СМИ было опубликован минутный ролик, где видно, как молодой человек подходит сначала к группе четвероклассников и их учительнице.

«А кто вы по национальности», — обратился он к детям и учительнице в видео.

Педагог переспросила у юноши, кто он, а затем школьника окликнул охранник. Мужчина потребовал от молодого человека убрать нож, на что тот обратился к нему по имени и, распылив ему в лицо перцовый баллончик, ударил ножом.

Учительница тем временем успела увести всех детей в класс и забаррикадировалась там, но один из младшеклассников дезориентировался и побежал к лестнице. Нападавший догнал его и нанес несколько ударов ножом.

«Во имя свободы Европы»

В день совершения преступления подросток скинул в чат с одноклассниками свой манифест с заголовком «Мой гнев». Telegram-канал «Поток» опубликовал содержание этого обращения, где юноша рассуждает о концепции нацистской теории заговора «Великое замещение», согласно которой под влиянием элит все белое население вскоре будет замещено чернокожими людьми.

«Раз „белые мужчины“ не могут сделать ничего более мирных акций протеста, то вмешиваюсь я. Вы сколько угодно можете ненавидеть меня, делайте что хотите, мне плевать», — пишет юноша в своем манифесте.

В этом сочинении подросток перечисляет этносы, которые мог бы подвергнуть убийству, и настаивает, что не стал бы трогать «белых», поскольку те «сделали намного больше хорошего, чем плохого».

«Я сделал это во имя свободы Европы. <...> Увидимся в Вальхалле», — говорится в манифесте.

Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Сторонник евгеники

После задержания Дмитрия среди его вещей была найдена каска, исписанная ксенофобными фразами. Среди прочих упоминается слово sygaown, отсылающее к событиям 2022 года в США, когда 18-летний расист убил 10 чернокожих граждан в супермаркете.

Также на каске видна надпись natural selection, что переводится как «естественный отбор». Этой эволюционной терминологией часто пользуются сторонники евгеники.

На каске также виден акроним NLM, отсылающий к той самой фразе, что была видна на футболке задержанного подростка. No lives matter — это не совсем движение или организация, а скорее контркультурный ответ на правозащитное движение BLM (Black lives matter), защищающее права чернокожего населения в США.

Тем не менее у NLM есть последователи и ряд манифестов, пропагандирующих антигуманизм. В 2024 году NLM даже попала в отчет Управления внутренней безопасности штата Нью-Джерси, где утверждалось, что у организации есть свои вербовщики.

Сторонники NLM в России еще ни разу не попадали в криминальные сводки. На маркетплейсках можно даже заказать шевроны с символикой NLM.

.

На одном из фото, которые подросток публиковал в соцсетях, он держит в руках лист формата А4, на котором написано поздравление в адрес Брентона Тарранта — австралийского нациста, который в 2019 году убил в мечетях более 50 человек. Еще 40 человек в тот день получили ранения.

На других кадрах в соцсетях Дмитрий позирует в обмундировании, на котором видны нашивка с коловратом и значок нацистского движения.

Читайте также:

Подросток в балаклаве напал на школу: кто пострадал, есть ли погибшие?

Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России

Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов