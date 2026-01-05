Атака США на Венесуэлу
Россия поставила рекорд по пожизненным приговорам: за что сажают, детали

Осужденный пожизненно, отбывающий наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Мордовия» в поселке Потьма Осужденный пожизненно, отбывающий наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Мордовия» в поселке Потьма Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Суды в России в 2025 году приговорили 100 человек к пожизненному заключению, этот показатель стал рекордным. Что об этом известно, за что сажали преступников?

За что в России дают пожизненный срок

По информации пресс-службы Верховного суда РФ, 100 приговоров к пожизненному лишению свободы было вынесено за период с января по ноябрь прошлого года. В соответствии со статистикой, предыдущие максимальные показатели по числу подобных приговоров фиксировались в 2005-м и 2012-м — в обоих случаях они составили 84. В 2020 году суды вынесли 66 приговоров к пожизненному заключению, в 2021-м — 47, в 2022-м — 58, в 2023-м — 78, в 2024-м — 79. В общей сложности за период с 2005 по 2024 год суды вынесли более 1,3 тысячи таких решений.

В России пожизненное лишение свободы дают за особо тяжкие преступления, включая убийства при отягчающих обстоятельствах (двух и более лиц; по мотивам ненависти или вражды; c особой жестокостью), терроризм (в том числе организация, вербовка, захват заложников), геноцид, торговлю людьми, преступления против половой неприкосновенности детей.

В 2023 году в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, предполагающие пожизненное за госизмену, — их разработали после убийства в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Пожизненное заключение не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление до наступления 18 лет, и мужчинам, которые к моменту вынесения приговора достигли 65 лет.

Сотрудники охраны участка для осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы, исправительной колонии № 1 (ИК-1) выводят заключенных на прогулку Сотрудники охраны участка для осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы, исправительной колонии № 1 (ИК-1) выводят заключенных на прогулку Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Смертная казнь предусмотрена Уголовным кодексом, но не назначается после вынесения постановления Конституционного суда от 02.02.1999 № 3-П. Суд наложил мораторий на данный вид наказания. Вопрос снятия моратория поднимается в стране ежегодно, однако ситуация остается без изменений.

Самые известные «пожизненники» в России

В декабре стало известно, что Верховный суд отказался изменять приговор Радику Тагирову, известному как поволжский маньяк. Он был признан виновным в убийстве 31 человека, трех покушениях на убийство и 33 случаях разбойных нападений, жертвами которых стали пожилые женщины.

В том же месяце пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщила, что ангарского маньяка Михаила Попкова, уже осужденного, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства, приговорили еще к 10 годам колонии. Его осудили по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном 17 лет назад.

В августе медико-санитарная часть не нашла препятствий и противопоказаний для нахождения битцевского маньяка Александра Пичушкина в колонии «Полярная сова». Там он отбывает пожизненный срок за многочисленные убийства. Сам маньяк просил перевести его в другое исправительное учреждение, ближе к столице, но суд ему отказал. Пичушкин утверждал, что страдает от заболевания системы кровообращения второй степени из-за сложных климатических условий за Полярным кругом. Также он заявил о необходимости компенсации в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания». За ним числится 49 доказанных жертв.

