13 марта 2026 в 19:58

Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев

Историк Шевцов: значимость УПА в борьбе против СССР — современный украинский миф

Артиллерийский расчет войск Отдельной Приморской армии Южного фронта ведет огонь по немецким позициям в районе города Одессы Артиллерийский расчет войск Отдельной Приморской армии Южного фронта ведет огонь по немецким позициям в районе города Одессы Фото: Георгий Зельма/ РИА Новости
Рассказы о значительном вкладе УПА (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в борьбу против СССР являются вымыслом, сказал NEWS.ru историк и политолог Юрий Шевцов, занимавшийся исследованиями восточноевропейского национализма и коллаборационизма. По его словам, УПА не могла и не хотела сопротивляться Советской Армии.

Значимость УПА в борьбе против Советского Союза — это современный украинский миф. Реально УПА существовала в ее максимальной форме в конце 1944 — начале 1945 годов, когда их было несколько десятков тысяч. В реальности они уклонялись от боевых действий и с немцами, и с советскими войсками, а просто сидели в лесу и ждали, пока фронт уйдет на запад, — сказал Шевцов.

По его словам, когда советская армия пошла в наступление на Германию, была проведена классическая войсковая операция по зачистке тыла. И основную часть этих отрядов УПА тогда перебили и разогнали, что было не так сложно.

Это никак нельзя сравнить по масштабу, охвату и деятельности с советским партизанским движением на Украине: они не брали никаких городов штурмом, не устраивали рельсовой войны — просто сидели и пьянствовали в лесу в своих схронах полицаи, коллаборанты и деревенские садисты, — рассказал историк.

По словам Шевцова, их подвиги в основном заключались в том, что они находили какую-нибудь несчастную учительницу русского языка в деревенской школе и зверски ее убивали.

Ранее Киев пригрозил последствиями президенту Польши Каролю Навроцкому за инициативу запретить националистическую украинскую символику в стране. На Украине пообещали проанализировать правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше.

Украина
бандеровцы
нацисты
Великая Отечественная война
Антон Сидорчук
