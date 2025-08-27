Врачи вынесли вердикт о состоянии битцевского маньяка РИА Новости: у Пичушкина не нашли препятствий для содержания в «Полярной сове»

Медико-санитарная часть не нашла препятствий и противопоказаний для нахождения битцевского маньяка Александра Пичушкина в колонии «Полярная сова», сообщает РИА Новости со ссылкой на тюремные материалы. Там он отбывает пожизненный срок за многочисленные убийства.

Сам маньяк просил перевести его в другое исправительное учреждение, ближе к столице, но суд ему отказал. Преступник утверждал, что страдает от заболевания системы кровообращения второй степени из-за сложных климатических условий за Полярным кругом.

В начале августа Пичушкин подал апелляционную жалобу после отказа перевести его из «Полярной совы» в ЯНАО. Во время судебного заседания, проведенного по видеосвязи, Пичушкин также заявил о необходимости компенсации в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания».

В свою очередь член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Пичушкин мог захотеть перевестись в колонию в Мордовии из-за престарелой матери. По ее словам, пожизненно осужденные должны отбывать наказание как можно ближе к дому.