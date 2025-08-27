День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 08:36

Врачи вынесли вердикт о состоянии битцевского маньяка

РИА Новости: у Пичушкина не нашли препятствий для содержания в «Полярной сове»

Александр Пичушкин Александр Пичушкин Фото: Алексей Панов/РИА Новости

Медико-санитарная часть не нашла препятствий и противопоказаний для нахождения битцевского маньяка Александра Пичушкина в колонии «Полярная сова», сообщает РИА Новости со ссылкой на тюремные материалы. Там он отбывает пожизненный срок за многочисленные убийства.

Сам маньяк просил перевести его в другое исправительное учреждение, ближе к столице, но суд ему отказал. Преступник утверждал, что страдает от заболевания системы кровообращения второй степени из-за сложных климатических условий за Полярным кругом.

В начале августа Пичушкин подал апелляционную жалобу после отказа перевести его из «Полярной совы» в ЯНАО. Во время судебного заседания, проведенного по видеосвязи, Пичушкин также заявил о необходимости компенсации в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания».

В свою очередь член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Пичушкин мог захотеть перевестись в колонию в Мордовии из-за престарелой матери. По ее словам, пожизненно осужденные должны отбывать наказание как можно ближе к дому.

маньяки
врачи
колонии
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.