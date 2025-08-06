Известный маньяк не согласен с отказом перевести его ближе к цивилизации Битцевский маньяк подал апелляцию после отказа переводить его ближе к Москве

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк и осужденный на пожизненное заключение, подал апелляционную жалобу на отказ в переводе из колонии «Полярная сова» в учреждение ближе к Москве, сообщает РИА Новости. Документ был зарегистрирован 4 августа, сейчас он находится на рассмотрении.

Во время судебного заседания, проведенного по видеосвязи, Пичушкин заявил о необходимости компенсации в размере 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания». В своем обращении он указал, что страдает заболеванием системы кровообращения второй степени, которое, по его словам, обострилось из-за суровых климатических условий в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где расположена колония.

Ранее в Удмуртии освободился Рудольф Варламов, проведший 15 лет в заключении по обвинению в жестоком убийстве девятилетней девочки. За мужчиной установлен административный надзор до 2032 года. Преступление произошло в 1999 году в поселке Шаркан, где Варламов сначала изнасиловал, а затем убил школьницу.

До этого в Иркутской области готовится новый суд над уже осужденным пожизненно Михаилом Попковым, известным как ангарский маньяк. Региональное управление СК предъявило ему обвинение в еще одном убийстве, совершенном в 2011 году. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в ангарском парке, но тогда личность убийцы установить не удалось. Повторное расследование с применением современных методик позволило найти доказательства причастности Попкова к этому преступлению.