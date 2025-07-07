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07 июля 2025 в 18:27

Удмуртский маньяк оказался на свободе

SHOT: отсидевший 15 лет за убийство школьницы маньяк Варламов вышел на свободу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Удмуртии после 15 лет заключения вышел на свободу маньяк Рудольф Варламов, который изнасиловал девятилетнюю школьницу и жестоко убил ее, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, за мужчиной установили административный надзор до 2032 года.

Варламов расправился над маленькой девочкой в 1999 году в поселке Шаркан. После начала поисков пропавшей мужчина обратился в полицию и сказал, что ему приснился вещий сон, в котором он увидел место захоронения девочки. Тело школьницы нашли, экспертиза установила насильственный характер смерти и то, что над ней перед смертью надругались. Однако доказать вину Варламова не удалось, хоть он и был главным подозреваемым.

Канал отмечает, что спустя 11 лет к Варламову подослали журналистку, которая вытянула из него все детали расправы. Мужчина рассказал репортерам подробности преступления и показал место преступления. Интервью стало доказательством, а насильника в итоге удалось осудить и отправить в колонию ИК-5 в Сарапуле.

В заключении Варламов работал швеей. Издание пишет, что психологи выявили у него низкий уровень IQ и предположили, что именно из-за этого маньяк так легко признался в убийстве школьницы во время общения с журналисткой.

Ранее сообщалось, что в Японии спустя восемь лет после ареста казнили маньяка Такахиро Сираиси, известного как Twitter-киллер. Преступника, который искал своих жертв в социальных сетях, после чего насиловал и убивал их, осудили за убийство девяти человек в течение 70 дней.

Россия
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