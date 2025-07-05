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05 июля 2025 в 11:18

В азиатской стране казнили Twitter-киллера за серию изнасилований и убийств

В Японии казнили Twitter-киллера Сираиси за девять убийств в течение 70 дней

Такахиро Сираиси Такахиро Сираиси Фото: AP/ТАСС

В Японии спустя восемь лет после ареста казнили маньяка Такахиро Сираиси, известного как Twitter-киллер, сообщает People. Преступника, который искал своих жертв в социальных сетях, после чего насиловал и убивал их, осудили за убийство девяти человек в течение 70 дней.

Женщины были психически неустойчивыми. Сираиси нападал на них после того, как они высказывали мысли о самоубийстве на платформе, теперь известной как X. Он обращался к ним, предлагая помочь покончить с собой и заманивал в свою квартиру, — говорится в материале.

Маньяк избивал своих жертв, затем насиловал и убивал, а после грабил. На его счету восемь девушек, три из которых были подростками, а также парень одной из них, от которого убийца избавился как от свидетеля. Самой молодой жертве Twitter-киллера было всего 15 лет.

Сираиси поймали в 2017 году, когда брат одной из жертв нашел у нее переписку в Twitter с серийным убийцей. Полицейские быстро вычислили владельца аккаунта. У него дома в холодильниках были найдены кости и части тел всех девяти жертв. Трупный запах маньяк пытался заглушать наполнителем для кошачьего туалета.

На суде Сираиси заявил, что им двигали «сексуальные и финансовые желания». Его приговорили к смертной казни, первой в Японии с 2022 года.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что в деле ангарского маньяка Михаила Попкова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство 85 женщин, сфокусирована вся нелепость моратория на исполнение смертной казни. По его словам, оно по сути является приговором мораторию на смертную казнь.

Япония
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