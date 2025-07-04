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04 июля 2025 в 13:17

«Маньяк развлекается»: власти сочли дело Попкова издевкой над правосудием

Миронов назвал дело ангарского маньяка приговором мораторию на смертную казнь

Ангарский маньяк Михаил Попков Ангарский маньяк Михаил Попков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В деле ангарского маньяка Михаила Попкова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство 85 женщин, сфокусирована вся нелепость моратория на исполнение смертной казни, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов. По его словам, оно по сути является приговором мораторию на смертную казнь.

Это дело — своего рода приговор мораторию на смертную казнь, который в случае с ангарским маньяком предстает откровенным надругательством над правосудием, здравым смыслом и моралью, — отметил Миронов.

Депутат обратил внимание, что в Иркутской области в суд направлено очередное уголовное дело против Попкова. По его мнению, убийца таким образом «выгуливает себя» — и, скорее всего, не в последний раз.

Маньяк так развлекается: время от времени признается еще в одном убийстве, зная, что оно останется безнаказанным. А государство снова вынуждено отвлекать силы и средства на доказательство его вины, на экспертизы и прочее. И вряд ли в последний раз, — объяснил политик.

Также он прокомментировал сообщение, что Попков должен выплатить около 10 млн рублей в качестве задолженности по компенсации морального вреда. Парламентарий напомнил, что ангарский маньяк отбывает срок уже на протяжении 13 лет.

Осужденным должны платить не меньше МРОТ — 22 440 рублей, но зачастую эта норма не работает, да еще часть суммы вычитается на содержание заключенных. Полагаю, родные и близкие жертв Попкова скорее получат моральную компенсацию от известия о его казни, чем от копеек, напоминающих, что эта нелюдь все еще бередит землю, — подчеркнул Миронов.

Ранее в СИЗО Владивостока доставили Вадима Кротова, этапированного из колонии «Черный дельфин». Этого преступника приговорили к пожизненному заключению за убийства с последующим расчленением четырех молодых женщин. Осужденный подал жалобу на следователей. Он настаивает, что 26 лет назад в ходе расследования его дела были допущены нарушения.

маньяки
пожизненное заключение
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Сергей Миронов
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