ВСУ попытались атаковать Белгородскую область сразу шестью дронами

Силы противовоздушной обороны утром 16 августа ликвидировали шесть беспилотников ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, украинская армия попыталась атаковать регион в период с 7:00 до 09:30 по московскому времени.

С 7:00 до 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 16 августа сбили 29 беспилотников ВСУ. 10 дронов удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, девять – над Ставропольским краем, четыре – над Курской областью. По одному БПЛА уничтожено над Белгородской, Брянской областями и Кубанью. Еще три беспилотника сбиты над Азовским морем.

До этого стало известно, что украинские беспилотники совершили налет на Лиманский район Астраханской области. Как отметил губернатор региона Игорь Бабушкин, целью был морской порт в селе Оля. Атака оказалась безуспешной: все дроны были либо подавлены, либо уничтожены. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.