Украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов за ночь

16 августа 2025 в 07:25

Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 августа сбили почти 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, атаке подверглись шесть регионов. Кроме того, несколько БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 10 дронов удалось сбить над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края, четыре – над территорией Курской области. По одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края. Еще три беспилотника ликвидированы над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.

До этого стало известно, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили судно в морском порту Оля в Лиманском районе Астраханской области. Глава региона Игорь Бабушкин добавил, что часть дронов, уничтоженных воздействием РЭБ, до сих пор не найдены. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

