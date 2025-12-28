Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 07:04

Стало известно о новом скандале на Украине после отъезда Зеленского

Le Monde: после отъезда Зеленского в США на Украине вспыхнул новый скандал

НАБУ НАБУ Фото: Социальные сети
Очередной громкий коррупционный скандал разразился на Украине сразу после отъезда президента страны Владимира Зеленского во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Le Monde. Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило нескольких депутатов Верховной рады во взяточничестве.

НАБУ обвинило нескольких членов парламента в получении взяток в обмен на голоса и попытке совершить обыск в правительственных учреждениях в Киеве, — отметил источник издания.

По его словам, положение Зеленского уже было дестабилизировано масштабным делом о коррупции, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич. Текущий скандал лишь усугубит положение дел, окончательно подорвав позиции украинского президента, уточнил информатор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает использовать украинские власти в качестве инструмента давления на Россию, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы в Киеве. Дипломат считает, что европейские столицы замечают факты коррупции, но это не меняет их политики поддержки Украины как «военного тарана».

До этого стало известно, что трое депутатов Рады от правящей партии «Слуга народа» обвиняются в коррупции. Под уголовное преследование по статье о получении неправомерной выгоды попали Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

НАБУ
Украина
Владимир Зеленский
коррупция
