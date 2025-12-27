Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 21:46

Трех депутатов из партии Зеленского заподозрили в коррупции

Депутатов Рады Пивоварова, Негулевского и Киселя заподозрили в коррупции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Трое депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» обвиняются в коррупции, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Под уголовное преследование по статье о получении неправомерной выгоды попали Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Ранее в Раду с обысками пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как уточняет издание, в то же время силовики допрашивают секретаря фракции «Слуги народа» Тараса Мельничука. Отдельно отмечается, что депутат Юрий Корявченков, в отношении которого ранее сообщалось о проведении обысков, сумел выехать за пределы Украины.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее выразил мнение, что НАБУ только начинает раскручивать крупный коррупционный скандал в Киеве. По его словам, все собранные материалы уже находятся у бюро, а сроки их обнародования диктуются политическими соображениями. Килинкаров также предположил, что компроматы НАБУ, касающиеся нынешнего киевского руководства, могут быть доступны и другим заинтересованным сторонам.

Украина
коррупция
НАБУ
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры ударов российских РСЗО при освобождении Гуляйполя
Один ребенок погиб и трое пострадали в ДТП на территории Удмуртии
Киркорова на Новый год ждут в ОАЭ с миллионными гонорарами
Коллега Алентовой по сцене опубликовала архивные фото с актрисой
Путин заявил об отсутствии заинтересованности России в отводе ВСУ
Трех депутатов из партии Зеленского заподозрили в коррупции
Путин раскрыл альтернативу мирным переговорам с Украиной
Буданов сделал важное признание по переговорам
Не служите стакану! Как превратить застолье и тосты в стильный ритуал
Российские военные продолжили бои за Новопавловку и Новоподгорное
Минобороны РФ показало кадры из освобожденных российскими бойцами городов
Россиянка приняла роды у случайной прохожей
Путин указал на рекомендации Киеву от «умных людей»
Герасимов рассказал об успехах ВС России под Харьковом и Сумами
Средства ПВО сбили 83 украинских дрона над российскими регионами
Названы потери ВСУ в Гуляйполе
Путин поблагодарил ВС России за освобождение Гуляйполя
Появились кадры с Путиным в командном пункте СВО
В ДНР объяснили важность освобождения Димитрова
Путин: все стоящие перед ВС РФ задачи выполняются в соответствии с замыслом
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.