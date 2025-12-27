Трех депутатов из партии Зеленского заподозрили в коррупции Депутатов Рады Пивоварова, Негулевского и Киселя заподозрили в коррупции

Трое депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» обвиняются в коррупции, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Под уголовное преследование по статье о получении неправомерной выгоды попали Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Ранее в Раду с обысками пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как уточняет издание, в то же время силовики допрашивают секретаря фракции «Слуги народа» Тараса Мельничука. Отдельно отмечается, что депутат Юрий Корявченков, в отношении которого ранее сообщалось о проведении обысков, сумел выехать за пределы Украины.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее выразил мнение, что НАБУ только начинает раскручивать крупный коррупционный скандал в Киеве. По его словам, все собранные материалы уже находятся у бюро, а сроки их обнародования диктуются политическими соображениями. Килинкаров также предположил, что компроматы НАБУ, касающиеся нынешнего киевского руководства, могут быть доступны и другим заинтересованным сторонам.