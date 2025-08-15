Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 16:40

Астраханский губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на морской порт

Бабушкин: обломки сбитого БПЛА повредили судно в порту Оля под Астраханью

Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Обломки сбитого БПЛА повредили судно в морском порту Оля в Лиманском районе Астраханской области в результате противодействия атакам ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. По его словам, часть дронов, уничтоженных воздействием РЭБ, до сих пор не найдены. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно. По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены, — написал он.

Бабушкин призвал местных жителей проявить осторожность при обнаружении обломков БПЛА. Он напомнил, что в этом случае необходимо сообщить о находке правоохранительным органам.

Украинские беспилотники совершили налет на Лиманский район Астраханской области 14 августа. Как сообщил Бабушкин, целью был морской порт в селе Оля. Он подчеркнул, что атака оказалась безуспешной — все дроны были либо подавлены, либо уничтожены.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.

