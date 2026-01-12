Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 07:15

Вкуснейшие рагмурки — шведские картофельные блинчики: быстро и просто!

Картофельные блинчики: быстрый рецепт Картофельные блинчики: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Рагмурки любят за простоту и потрясающий вкус: снаружи они хрустят, а внутри остаются нежными. Это удачное блюдо на каждый день — подходит к завтраку, ужину или подается как быстрая закуска. На праздник эти вкусные лепешки тоже можно подать: удивите гостей необычным вкусом! Все продукты недорогие, блюдо готовится легко и без лишних хлопот.

Возьмите 400 г картофеля, очистите и натрите его на мелкой терке. Отожмите лишний сок, чтобы масса получилась густой. Добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соли и щепотку черного перца. Перемешайте до однородной консистенции.

Разогрейте сковороду до 180–190 градусов и налейте 2 ст. л. масла. Выложите массу ложкой и разровняйте ее до толщины примерно 0,5 см. Обжарьте рагмурки по 3 минуты с каждой стороны — они должны стать золотистыми и хрустящими. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте горячими — со сметаной, йогуртом или грибным соусом.

  • Совет: добавьте в тесто 1 ст. л. мелко рубленного укропа — блинчики получатся ароматнее.

Гарнир из моркови: проще и полезнее, чем привычные гречка и рис.

