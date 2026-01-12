Жители поселка под Хабаровском остались без тепла в 40-градусный мороз

Жители поселка под Хабаровском остались без тепла в 40-градусный мороз Прокуратура Хабаровского края: в Новом Ургале из-за аварии отключилось отопление

В поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края произошла авария на коммунальных сетях, в результате которой была ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, а также тепла, сообщила прокуратура региона. Инцидент произошел 11 января, и в результате температура в квартирах упала до +7 градусов по Цельсию на фоне утренних морозов в -42.

Предварительно установлено, что 11 января 2026 года в результате аварии на коммунальных сетях в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии в многоквартирные дома и социальные учреждения, — уточняется в сообщении.

По предварительной информации ведомства, авария затронула многоквартирные дома и социальные учреждения. В настоящее время ведутся восстановительные работы, за ходом которых следит прокуратура района. Помимо этого, специалисты оценят действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления в части содержания объектов ЖКХ.

Особое внимание будет уделено вопросу перерасчета платы за услуги ненадлежащего качества. Всего в поселке Новый Ургал проживает около 7,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что почти 40 домов оставались без отопления в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа Пермского края из-за взрыва газовоздушной смеси в котельной. На месте велись аварийно-восстановительные работы, специалисты оперативно настроили подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной.