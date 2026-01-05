Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:30

Российский поселок остался без отопления из-за аварии

Махонин: жителям Теплой Горы выдают обогреватели после аварии в котельной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти 40 домов остались без отопления в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа Пермского края из-за взрыва газовоздушной смеси в котельной, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. В настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, специалисты настраивают подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной.

Котельная обогревала весь поселок — 38 домов. Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях — сейчас в домах около 20 градусов. Жителям также предлагаются отопительные приборы, — сказано в сообщении.

Ранее специалисты-энергетики восстановили более 8 тыс. километров линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях. Соединение оказалось нарушено из-за обильных снегопадов.

До этого из-за ухудшения погодных условий в Татарстане был введен в действие план «Буран». Соответствующее решение принято премьер-министром республики Алексеем Песошиным в связи с обильными снегопадами и образованием снежных заносов на дорогах.

происшествия
Пермский край
отопление
осадки
