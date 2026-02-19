Ракетный удар ВСУ оставил без тепла часть жилых домов в Белгороде Гладков: часть Белгорода осталась без тепла после ракетного обстрела ВСУ

Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен вечером 18 февраля, в результате обстрела повреждены объекты энергетики. Глава региона подчеркнул, что профильные службы устраняют последствия атаки.

Сейчас частично прекращена подача тепловой энергии в части жилых домов Белгорода, восстановительные работы, как я уже сказал, идут, — отметил губернатор.

Гладков также сообщил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в регион 251 тепловую пушку. При необходимости их установят в подъездах многоквартирных домов. Кроме того, в Белгородскую область поступили 2 тыс. генераторов, термопотов и адаптеров питания, которыми усилят пункты временного обогрева.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что в Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Мешковое.