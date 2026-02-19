Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 10:48

Ракетный удар ВСУ оставил без тепла часть жилых домов в Белгороде

Гладков: часть Белгорода осталась без тепла после ракетного обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен вечером 18 февраля, в результате обстрела повреждены объекты энергетики. Глава региона подчеркнул, что профильные службы устраняют последствия атаки.

Сейчас частично прекращена подача тепловой энергии в части жилых домов Белгорода, восстановительные работы, как я уже сказал, идут, — отметил губернатор.

Гладков также сообщил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в регион 251 тепловую пушку. При необходимости их установят в подъездах многоквартирных домов. Кроме того, в Белгородскую область поступили 2 тыс. генераторов, термопотов и адаптеров питания, которыми усилят пункты временного обогрева.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что в Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Мешковое.

Белгород
удары
атаки
ВСУ
Вячеслав Гладков
отопление
теплоснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о важном прогрессе в рамках украинского конфликта
Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, апатия, стресс
SHOT подсчитал убытки Лепса в гастрольном туре
Появились кадры из пермской школы, где подросток устроил поножовщину
Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену
Навес катка обрушился в одном из районов Москвы
Раскрыта судьба судьи по делу Галицкой после самоубийства в изоляторе
Советский «Эпштейн» в 1955 году устроил бордель для партийной номенклатуры
Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы
Наступление ВС РФ на Запорожье 19 февраля: уничтожение колонн, атаки ВСУ
«Не поняла даже»: фанаты удивились резкому похудению российской актрисы
Очевидец раскрыл подробности поножовщины в школе Пермского края
Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства
Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»
Зеленский накинулся на Трампа в преддверии переговоров в Женеве
Российские школьники начнут изучать ИИ с пятого класса
Дмитриев указал на прямой интерес США в отмене санкций против России
«Ситуация крайне сложная»: Собянин о мощном снегопаде в Москве
В России предложили «арендную» альтернативу массовой льготной ипотеке
Наступление ВС РФ на Харьков 19 февраля: подземные школы, злые дети-саперы
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.