Юрист раскрыл, можно ли добиться снижения ставки по ипотечному кредиту Юрист Русяев: банки могут снизить процент по ипотеке дисциплинированному клиенту

Банк может снизить ставку по ипотеке дисциплинированным клиентам, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, существуют договоры с переменной ставкой.

На практике банки нередко предлагают снижение ставки дисциплинированным клиентам при заключении дополнительного соглашения или при выполнении условий (страхование, зарплатный проект), но юридически это будет следствием конкретного пункта договора или допсоглашения, а не прямой реакции на изменение ключевой ставки ЦБ, — добавил Русяев.

Совсем иначе устроены договоры с переменной ставкой, подчеркнул эксперт. В таких конструкциях банк и заемщик заранее фиксируют математическое правило: ставка = ключевая ставка Банка России плюс маржа банка, и в договоре указывается дата или период пересмотра, порядок уведомления и обновления графика платежей, отметил юрист.

Здесь уже включается Закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»: часть 4 статьи 9 обязывает кредитора уведомлять заемщика об изменении значения переменной ставки и предоставлять новый график платежей. Если ключевая ставка падает, то в ближайшую точку пересмотра ставка по кредиту должна быть пересчитана, — добавил Русяев.

При фиксированной ставке заемщик может снизить стоимость обслуживания кредита только через предусмотренные законом и банковской практикой инструменты, которые не требуют «основания» в виде падения ключевой ставки, напомнил собеседник. Первый — рефинансирование, второй — досрочное погашение (частичное или полное), третий — переговоры с банком и подача заявления о снижении ставки, заявил эксперт.

Закон не запрещает банку уменьшить процент в пользу заемщика (ч. 16 ст. 5 Закона № 353-ФЗ прямо говорит, что кредитор вправе снизить ставку в одностороннем порядке, если это не увеличивает обязательства заемщика), но это именно право банка, а не требование, — подытожил Русяев.

