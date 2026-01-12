Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 06:47

Трамп считает, что НАТО ему обязано «жизнью»

Трамп заявил, что только его президентство смогло спасти НАТО от гибели

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что Североатлантический альянс прекратил бы свое существование в ближайшее время. Спасти НАТО от гибели получилось только избранием его хозяином Белого дома.

У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом, — безапелляционно указал Трамп.

Он также прямо назвал себя спасителем организации, подчеркнув свою ключевую роль в ее сохранении. Американский лидер не стал вдаваться в конкретные детали или приводить аргументы в пользу этого утверждения, ограничившись емкими и самоуверенными формулировками.

При этом Трамп неоднократно говорил о вложении США в существование НАТО. По его словам, другие страны так не поддерживают оборонный бюджет организации, как Вашингтон.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены скорректировать восприятие Альянса на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности США, обнародованной администрацией Белого дома.

Дональд Трамп
НАТО
спасения
гибель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Московского региона предупредили о 20-градусных морозах
Грузовик въехал в толпу протестующих против властей Ирана
В России могут признать иноагентами один тип блогеров
Минный «сюрприз» для ВСУ, разгром «Азова»: новости СВО к утру 12 января
Экс-глава австрийского МИД рассказала, каким мессенджером пользуется в РФ
В Финляндии осознали правдивость слов Путина об Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 января: инфографика
В Чехии намерены отправить в отставку оскандалившегося в Новый год спикера
«Чертова дюжина» украинских БПЛА появилась ночью над Россией
Жители поселка под Хабаровском остались без тепла в 40-градусный мороз
Вкуснейшие рагмурки — шведские картофельные блинчики: быстро и просто!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 января
Стало известно, что грозит за голосовое сообщение с оскорблениями
Трамп раскрыл, сколько США получат за счет ресурсов Украины
Юрист раскрыл, можно ли добиться снижения ставки по ипотечному кредиту
Расчеты «Бук-М3» парировали сложнейший удар ВСУ
Трамп считает, что НАТО ему обязано «жизнью»
Застали ВСУ врасплох и серьезно продвинулись: успехи ВС РФ к утру 12 января
«Зачем был Париж»: в США осудили идею Стармера по Украине
Крупный приволжский город временно закрыл небо
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.