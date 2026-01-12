Трамп считает, что НАТО ему обязано «жизнью» Трамп заявил, что только его президентство смогло спасти НАТО от гибели

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что Североатлантический альянс прекратил бы свое существование в ближайшее время. Спасти НАТО от гибели получилось только избранием его хозяином Белого дома.

У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом, — безапелляционно указал Трамп.

Он также прямо назвал себя спасителем организации, подчеркнув свою ключевую роль в ее сохранении. Американский лидер не стал вдаваться в конкретные детали или приводить аргументы в пользу этого утверждения, ограничившись емкими и самоуверенными формулировками.

При этом Трамп неоднократно говорил о вложении США в существование НАТО. По его словам, другие страны так не поддерживают оборонный бюджет организации, как Вашингтон.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены скорректировать восприятие Альянса на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности США, обнародованной администрацией Белого дома.