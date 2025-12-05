Вашингтон намерен скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, обнародованной администрацией Белого дома.

Наша широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет <…> прекращение восприятия — и предотвращение реальности — НАТО как постоянно расширяющегося альянса, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы к Авраамовым соглашениям присоединилось большее число стран Ближнего Востока и мусульманского мира. В тексте новой стратегии отмечено, что времена, когда Ближний Восток доминировал во внешней политике США, прошли, но не потому, что регион утратил свое значение, а перестал быть «постоянным раздражителем» и «потенциальным источником катастрофы».

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Евросоюз и НАТО ждет распад после поражения Украины на фронте. По его словам, президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на саммите Альянса на следующей неделе, так как ему это уже не нужно — не о чем говорить.