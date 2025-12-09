Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения Путин подписал указ о новой стратегии развития здравоохранения до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года, соответствующий указ уже подписан и опубликован. Уточняется, что правительству поручено в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по ее реализации.

Документ разделен на 24 пункта в семи разделах. При этом к 2030 году планируется увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%, снизить потребление алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения, улучшить некоторые другие показатели. В частности, достичь уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Польше. Документ датирован 2 декабря.

В тот же день Путин подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга для развития отечественного кинопроизводства. Правительству РФ поручено в течение полугода обеспечить передачу ценных бумаг.

Также Путин заявил, что Россия чувствует внешнее давление других стран. Глава государства отметил, что страна успешно справляется со всеми вызовами, пусть современный мир и отличается высокой турбулентностью, которая спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран.