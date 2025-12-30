Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 09:55

Жительница Новосибирска обвинила медиков в гибели онкобольной матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Новосибирска обвинила врачей в гибели онкобольной матери, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на россиянку. По словам женщины, медики не смогли обнаружить у ее 67-летней родственницы злокачественную опухоль. Пенсионерку лечили якобы от защемления в пояснице. Проблемы со здоровьем у женщины начались в декабре 2024 года.

Терапевт сказал, что боли в спине могут быть от «защемления в пояснице», назначил массажи, физиотерапию и ЛФК. Но ничего не помогало. В поликлинике врачи собрали консилиум и заключили, что онкологии не обнаружено. В мае у мамы отказал мочевой пузырь, мы поехали в больницу, но нам отказали в госпитализации. 22 мая маму разбил инсульт. Вскрытие подтвердило, что у мамы была злокачественная опухоль. Она умирала от рака, а они лечили защемление, — рассказала женщина.

По словам сибирячки, эксперты страховой компании по ОМС провели проверку по факту смерти пенсионерки и нашли ряд грубых нарушений. С помощью медицинского юриста сибирячка подала иск в суд на поликлинику. Уже полгода она ждет результатов судмедэкспертизы. Женщина выразила надежду на справедливое решение суда.

Ранее врач Александр Мясников признал свою ошибку в том, что раньше не придавал значения жалобам женщин на боль в груди. По его словам, вместо госпитализации он ставил диагноз «невралгия» и отправлял пациенток домой. Оказалось, что у каждой третьей из таких женщин диагностируют стенокардию.

