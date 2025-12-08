Силуанов готовит экономику к «езде на велосипеде» Силуанов заявил о создании условий для ускорения экономики в 2026 году

Власти России предпринимают меры для перехода экономики к устойчивому росту, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, создаются все условия для того, чтобы экономика могла уверенно «гнать на велосипеде» в ближайшей перспективе, передает репортер ВГТРК Павел Зарубин.

Для этого все делаем, — ответил министр на вопрос, будет ли экономика РФ «гнать» также.

Поводом для такого сравнения стал проморолик, созданный с применением искусственного интеллекта для форума «Россия зовет!». В видео Силуанов был представлен в образе велосипедиста, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина — в роли футбольного арбитра.

Министр пояснил, что текущее замедление экономической активности необходимо для борьбы с инфляцией и снижения давления на процентные ставки. Это делается для того, чтобы рост цен не подрывал реальные доходы граждан.

Силуанов выразил уверенность, что в следующем году рост будет обеспечен не за счет бюджетных вливаний, а благодаря увеличению инвестиций. Он подчеркнул, что именно 2026 год может стать временем для перехода к более сбалансированному и самостоятельному развитию.

Ранее глава Минфина РФ заявил, что россияне не заметят увеличения налога на добавленную стоимость в 2026 году с 20% до 22%. По его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен.