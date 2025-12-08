ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:29

Силуанов готовит экономику к «езде на велосипеде»

Силуанов заявил о создании условий для ускорения экономики в 2026 году

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти России предпринимают меры для перехода экономики к устойчивому росту, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, создаются все условия для того, чтобы экономика могла уверенно «гнать на велосипеде» в ближайшей перспективе, передает репортер ВГТРК Павел Зарубин.

Для этого все делаем, — ответил министр на вопрос, будет ли экономика РФ «гнать» также.

Поводом для такого сравнения стал проморолик, созданный с применением искусственного интеллекта для форума «Россия зовет!». В видео Силуанов был представлен в образе велосипедиста, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина — в роли футбольного арбитра.

Министр пояснил, что текущее замедление экономической активности необходимо для борьбы с инфляцией и снижения давления на процентные ставки. Это делается для того, чтобы рост цен не подрывал реальные доходы граждан.

Силуанов выразил уверенность, что в следующем году рост будет обеспечен не за счет бюджетных вливаний, а благодаря увеличению инвестиций. Он подчеркнул, что именно 2026 год может стать временем для перехода к более сбалансированному и самостоятельному развитию.

Ранее глава Минфина РФ заявил, что россияне не заметят увеличения налога на добавленную стоимость в 2026 году с 20% до 22%. По его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен.

Антон Силуанов
Россия
экономика
стратегии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лебедев раскритиковал одно постоянное стремление россиян
Стало известно, продолжит ли Плющенко сотрудничество с Костылевой
Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар
Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в МAX
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения в одной стране
Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году
Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара»
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.