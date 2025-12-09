ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:14

Силуанов указал на предел бюджетного стимула

Силуанов заявил о невозможности бесконечного бюджетного стимулирования

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бюджетный стимул не может применяться без ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Эксперту». По его словам, чрезмерное использование таких мер приведет к разбалансировке финансов, в то время как действующая конструкция экономической политики предполагает жесткий бюджет и мягкую денежно-кредитную линию при низких ставках.

Конечно, бюджетный стимул — это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов, — сказал Силуанов.

Министр отметил, что при снижении инфляции и сохранении низких процентных ставок бюджет может стать дополнительным инструментом поддержки экономики. Он также подчеркнул, что у Центрального банка сейчас больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, и регулятор уже предпринимает шаги по охлаждению экономики, чтобы обеспечить устойчивый рост в будущем году.

Ранее Счетная палата сообщила, что государственный долг России за девять месяцев 2025 года вырос на 2,9 трлн рублей, достигнув 31,98 трлн рублей. При этом расходы на обслуживание долга на 1 октября достигли 2,324 трлн рублей, что немного превышает показатель прошлого года.

