«Мисс Россия» Линникова раскрыла подробности похищения на Бали

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022», 25-летняя модель Анна Линникова не была знакома со своим похитителем до инцидента на Бали, об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru. По словам девушки, сразу после знакомства мужчина начал манипулировать и вести себя агрессивно.

Когда я уже хотела уйти с подругой, он меня остановил, начал достаточно сильно держать за руку, тут уже примерно я поняла, что у меня начинаются проблемы. И потом он просто выхватил у меня телефон, я осталась без средства коммуникации. Он обещал его отдать, когда мы дойдем якобы до следующего места, но это не было следующее место, куда мы собирались, это был его дом, его вилла, — рассказала девушка.

На вежливую просьбу модели вернуть телефон, чтобы вызвать такси и уехать домой, мужчина начал вести себя агрессивно, отказался возвращать средство связи и удерживал девушку силой. Она добавила, что произошедшее нанесло ущерб ее психике.

Мне удалось спастись только благодаря достаточно хитрой тактике, когда я не провоцировала агрессора, а просто старалась свести на нет абсолютно все, и через какое-то продолжительное время я выхватила телефон, вызвала такси и по сути сбежала от него, — призналась девушка.

О произошедшем модель рассказала накануне у себя в соцсетях. Линникова подчеркнула, что мужчина пытался надругаться над ней. Модель добавила, что полиция уже занимается случившимся, подчеркнув, что рассчитывает либо на депортацию нападавшего, либо на то, что он «посидит немножко в тюрьме».