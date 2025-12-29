Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:36

Бывшие руководители ГРАУ получили сроки

Экс-главу научно-технического комитета ГРАУ Жежука приговорили к колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшего руководителя научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны полковника Андрея Жежука приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Его заместитель полковник Сергей Захаров приговорен к 4,5 года. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Признать Андрея Жежука и Сергея Захарова виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить наказание: в отношении Жежука — 5 лет колонии строгого режима, в отношении Захарова — 4,5 года колонии строгого режима, — сказал судья.

Заседание проходило в закрытом режиме – документы содержали государственную тайну. Жежуку и Захарову вменяли получение взяток за общее покровительство от руководителя компании, выполнявшей госзаказы Минобороны РФ на поставку вооружений.

До этого Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ полковника запаса Владимира Демчика. Суд признал Демчика виновным в вымогательстве и получении взятки за покровительство в размере 1 млн рублей от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

уголовные дела
происшествия
приговоры
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Новоуренгойцы за год заплатили более 100 тыс. рублей штрафов за шум
Рой российских FVP-дронов сжег Abrams под Красноармейском и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.