Бывшие руководители ГРАУ получили сроки

Бывшего руководителя научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны полковника Андрея Жежука приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Его заместитель полковник Сергей Захаров приговорен к 4,5 года. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Признать Андрея Жежука и Сергея Захарова виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить наказание: в отношении Жежука — 5 лет колонии строгого режима, в отношении Захарова — 4,5 года колонии строгого режима, — сказал судья.

Заседание проходило в закрытом режиме – документы содержали государственную тайну. Жежуку и Захарову вменяли получение взяток за общее покровительство от руководителя компании, выполнявшей госзаказы Минобороны РФ на поставку вооружений.

До этого Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ полковника запаса Владимира Демчика. Суд признал Демчика виновным в вымогательстве и получении взятки за покровительство в размере 1 млн рублей от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.