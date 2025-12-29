Назван масштаб контролируемых Россией территорий под Сумами и Харьковом Российские войска контролируют свыше 900 кв. км под Сумами и Харьковом

Российская армия контролирует свыше 900 квадратных километров территорий Сумской и Харьковской областей, сообщил командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник ВС РФ Евгений Никифоров во время совещания о ситуации в зоне военной операции с участием президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в декабре вслед за Волчанском были взяты пять населенных пунктов в этих регионах.

Группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, в декабре вслед за Волчанском установлен контроль над пятью населенными пунктами в этих областях, — отметил Никифоров.

Ранее командующий «Севером» сообщал, что полоса безопасности, формируемая российской армией в Сумской области, достигла 16 километров в глубину. По его словам, вдоль линии фронта она составляет 60 километров.

До этого глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в декабре 2025 года ВС РФ освободили свыше 700 квадратных километров территории. Кроме того, был установлен контроль над 32 населенными пунктами.