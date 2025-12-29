Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:46

Назван масштаб контролируемых Россией территорий под Сумами и Харьковом

Российские войска контролируют свыше 900 кв. км под Сумами и Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российская армия контролирует свыше 900 квадратных километров территорий Сумской и Харьковской областей, сообщил командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник ВС РФ Евгений Никифоров во время совещания о ситуации в зоне военной операции с участием президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в декабре вслед за Волчанском были взяты пять населенных пунктов в этих регионах.

Группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, в декабре вслед за Волчанском установлен контроль над пятью населенными пунктами в этих областях, — отметил Никифоров.

Ранее командующий «Севером» сообщал, что полоса безопасности, формируемая российской армией в Сумской области, достигла 16 километров в глубину. По его словам, вдоль линии фронта она составляет 60 километров.

До этого глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в декабре 2025 года ВС РФ освободили свыше 700 квадратных километров территории. Кроме того, был установлен контроль над 32 населенными пунктами.

Россия
СВО
успехи
Сумская область
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждать осталось недолго»: генерал предсказал скорый крах ВСУ
Секрет карамельной корочки: смазываю батат медом перед запеканием
Кошки Куклачева отказались от работы после его госпитализации
Муж Кадышевой ответит в суде за долги
Политолог оценил вероятность начала новой войны между Израилем и Ираном
В США заявили об угрозе ядерной войны по вине искусственного интеллекта
Напавших на псковских десантников признали террористами и экстремистами
Обманувшего россиян на 1 млрд рублей пирамидчика депортировали из ОАЭ
Двое мужчин «похитили» новогоднее настроение у жителей российского региона
Израиль захотел снова ударить по Ирану
Осознанный Новый год: как оптимизировать расходы и собрать новогодний стол
Двое рабочих погибли под руинами водонапорной башни
Суд прекратил дело против бывшего вице-мэра Челябинска
В Уфе будут судить укравшего 114 млн рублей топ-менеджера
Кимаковский раскрыл главный плюс от освобождения Диброва
В Петербурге в пансионате для пожилых обнаружили проблемы с санитарией
Человечина у реки и в лесу: пьяный мужчина расчленил подругу после драки
Ушел голос из «Прекрасного далека»: умерла певица Дасковская, что известно
Титулованный боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии
Против Эйдельман утвердили обвинение
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.