29 декабря 2025 в 16:50

«С опережением темпов»: Белоусов о новых рекордах армии России

Белоусов: в декабре ВС России достигли максимальных темпов продвижения за год

Совещание о ситуации в зоне специальной военной операции Фото: kremlin.ru
В декабре Вооруженные силы России достигли максимальных темпов продвижения за год, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов в ходе совещания о ситуации в зоне СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, боевые действия ведутся с опережением планов.

Ведутся [боевые действия] с опережением темпов. И действительно, в декабре [Вооруженные силы РФ] достигли максимальных темпов, — доложил Белоусов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Вооруженным силам РФ удалось освободить около 50% Новопавловки в Днепропетровской области. Он также доложил о создании зоны безопасности в Днепропетровской области.

До этого Герасимов подтвердил, что в декабре 2025 года армия России освободила свыше 700 квадратных метров территории. Кроме того, под контроль российских военных перешли 32 населенных пункта.

Также президент РФ Владимир Путин сообщил, что необходимо пресекать попытки Вооруженных сил Украины помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.

