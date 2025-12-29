Путину рассказали, какая часть Новопавловки перешла под контроль ВС РФ Герасимов: армия России освободила около 50% Новопавловки

Вооруженным силам РФ удалось освободить около 50% Новопавловки в Днепропетровской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о ситуации в зоне СВО. Он также доложил о создании зоны безопасности в Днепропетровской области, передает пресс-служба Кремля.

Войска группировки «Центр» успешно создают зону безопасности в Днепропетровской области. Около половины населенного пункта Новопавловка уже освобождено, идут уличные бои в Новоподгородном, — рассказал Герасимов.

Ранее военачальник сообщил, что российские войска наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции на Украине. По его словам, командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение армии РФ.

До этого командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук также подтвердил, что военные ведут бои за Новопавловку и продолжают освобождать Новоподгородный в Днепропетровской области. Военачальник добавил, что в операции принимает участие 90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией.