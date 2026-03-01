Зимняя Олимпиада — 2026
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар

Афганистан и Пакистан устроили столкновение военных в районе провинции Нангархар

Фото: Hamidullah/Xinhua/Global Look Press
Афганистанские военные начали серию боевых операций против Пакистана около КПП «Торхам» в провинции Нангархар, сообщил портал Alemarah. По словам представителя пограничной полиции Афганистана Абдуллы Фаруки, в результате ликвидированы четверо солдат противника.

Вечером в субботу в районе контрольно-пропускного пункта «Торхам» (провинция Нангархар. — NEWS.ru) афганские пограничные силы предприняли мощные ответные атаки против пакистанских малишей (пограничные формирования ополченцев. — NEWS.ru), — отметил Фаруки.

Столкновение Афганистана и Пакистана произошло в ночь на 1 марта рядом с уездами Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан провинции Хост. По информации журналистов, в результате боевых действий уничтожены несколько центров пакистанской армии.

Ранее сообщалось о сбитом пакистанском самолете в провинции Нангархар. По информации журналистов, пилота захватили в плен. Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности вдоль линии Дюранда, где в последнее время периодически происходят столкновения между силами безопасности с обеих сторон.

