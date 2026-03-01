Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 10:50

Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи

В Карачи полиция открыла огонь по демонстрантам у американского консульства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Десять участников протеста у здания американского консульства в Пакистане умерли в результате столкновения с силовиками, сообщает агентство Sepah. Массовые беспорядки в Карачи вспыхнули сразу после официального подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Недовольные пакистанцы обвинили Вашингтон в государственном терроризме и устроили протест у консульства. Сначала полиция применила слезоточивый газ и дубинки, после открыла огонь на поражение, когда демонстранты попытались штурмовать здание.

Ранее иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции.

После этого президент США Дональд Трамп объявил, что лидер республики не смог избежать внимания разведки и высокотехнологичных систем слежения. Произошедшее он назвал «величайшим шансом» на перемены для всего иранского народа.

