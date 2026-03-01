Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:00

Ормузский пролив остается открытым, но с одним условием

Иран решил не закрывать Ормузский пролив

Фото: Sepahnews/Global Look Press
Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для нефтяных танкеров, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений — высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи. При этом он подчеркнул, что военные силы США остаются законной целью Ирана.

До этого генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джабари объявил о закрытии Ормузского пролива. По его словам, это решение принято в ответ на агрессию против страны. Накануне нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля.

Немногим ранее Мохсен Резаи объявил, что Иран закрыл доступ для американских судов в Персидский залив. Политик отметил, что ни одно судно США не имеет на это право.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прогнозировал, что в случае блокировки Ормузского пролива мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза. Таким образом, цена превысит $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров.

США
Иран
Израиль
конфликты
