01 марта 2026 в 10:52

«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности

NYT: подход Трампа к Ирану показывает его безрассудство

Фото: Official White House/Daniel Torok
Поведение президента США Дональда Трампа в отношении Ирана неразумно, передает The New York Times. Аналитики напомнили о предвыборных обещаниях главы Белого дома «положить конец войнам, а не развязывать их».

Теперь он отдал приказ о новой атаке на Исламскую Республику Иран в сотрудничестве с Израилем, и она гораздо масштабнее, чем точечные бомбардировки ядерных объектов в июне. Однако он начал эту войну, не объяснив американскому народу и всему миру, зачем он это делает. Он также не привлек к участию Конгресс, которому Конституция предоставляет исключительное право объявлять войну, — сказано в материале.

По словам авторов статьи, Трамп даже не пытается привести убедительные доводы в пользу дальнейших действий против Ирана — в частности, он заявляет американскому народу и всему миру, что рассчитывает на их слепое доверие. Однако, как указали аналитики, президент не заслужил этого.

Вместо этого он опубликовал видео в 2:30 ночи по восточному времени в субботу, вскоре после начала бомбардировок, в котором заявил, что Иран представляет «непосредственную угрозу», и призвал свергнуть его правительство. Его доводы выглядят сомнительно, а то, что он выступил с заявлением по видеосвязи посреди ночи, неприемлемо, — уточнили в статье.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели верховного лидера Али Хаменеи при ударе США и Израиля.

