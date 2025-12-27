Военные из группировки «Центр» ведут бои за Новопавловку и продолжают освобождать Новоподгородный в Днепропетровской области, сообщил командующий группировкой Валерий Солодчук. По его словам, которые передает ТАСС, в операции принимают участие 90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией.

90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией ведет освобождение Новопавловки, продолжаются бои в Новоподгородном, — сказал Солодчук.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполя в Запорожской области в рамках совещания в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».