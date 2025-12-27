Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 20:27

Путину доложили об освобождении двух городов

Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области в рамках совещания в одном из пунктов управления объединенной группировкой войск, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова в ДНР.

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров (Донецкая Народная Республика) и Гуляйполе Запорожской области, — говорится в сообщении.

Путин посетил один из пунктов управления войск СВО 27 декабря. Глава государства принял доклад начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

