Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб

Израильские ВВС сбросили на резиденцию Али Хаменеи 30 управляемых бомб, передает The Wall Street Journal (WSJ). Именно в тот момент в здании проходили переговоры высокопоставленных чиновников, в которых принимал участие аятолла. В результате он погиб. Мертвыми также объявили четырех членов семьи Хаменеи, среди которых дочь, внук, невестка и зять.

Ранее доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков предположил, что Иран может нанести удар по ядерным силам Израиля в ответ на убийство Хаменеи. Он отметил, что для этого Иран может использовать гиперзвуковые ракеты средней дальности Fattah.

Тем временем тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране, в Сети опубликовали соответствующие кадры. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели верховного лидера.

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент Дональд Трамп. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.