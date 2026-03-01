Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:11

Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб

WSJ: на дворец Хаменеи сбросили 30 бомб

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Израильские ВВС сбросили на резиденцию Али Хаменеи 30 управляемых бомб, передает The Wall Street Journal (WSJ). Именно в тот момент в здании проходили переговоры высокопоставленных чиновников, в которых принимал участие аятолла. В результате он погиб. Мертвыми также объявили четырех членов семьи Хаменеи, среди которых дочь, внук, невестка и зять.

Ранее доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков предположил, что Иран может нанести удар по ядерным силам Израиля в ответ на убийство Хаменеи. Он отметил, что для этого Иран может использовать гиперзвуковые ракеты средней дальности Fattah.

Тем временем тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране, в Сети опубликовали соответствующие кадры. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели верховного лидера.

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент Дональд Трамп. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.

