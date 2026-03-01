Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео Шииты в Бахрейне расплакались во время объявления кончины Хаменеи

Момент объявления на улицах Бахрейна о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попал на видео, передает Tasnim. Он погиб во время атаки Израиля и США.

На кадрах видно, как шииты собрались на улицах и слушают сообщение, которое звучит из громкоговорителей минаретов мечетей. После известия о гибели лидера Исламской Республики некоторые люди не смогли сдержать эмоций и заплакали.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что Тегеран собирается мстить после гибели Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур после его смерти. Пезешкиан выразил соболезнования и заявил, что «путь этого великого человека будет продолжен».

До этого сообщалось, что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за Хаменеи. Спецслужбы выяснили, что утром 28 февраля в его резиденции состоятся переговоры высокопоставленных лиц, в которых аятолла примет участие. Известно, что сначала удар хотели нанести ночью, но затем атаку перенесли. По словам аналитиков, операция началась около шести часов утра в Израиле, когда с баз взлетели истребители.