Названа возможная выручка певца SHAMAN за выступление накануне 8 Марта РИА Новости: SHAMAN может выручить более 9 млн рублей за мартовский концерт

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) может выручить более 9 млн рублей с продажи билетов на концерт 7 марта, подсчитали в РИА Новости. Выступление состоится в зале «Барвиха Luxury Village», где артист представит сразу две программы: «30 лет на сцене» и «Ты моя».

По данным источника, за неделю до мероприятия уже реализовано около 88% всех доступных мест, что подтверждает высокий спрос на творчество исполнителя даже в условиях текущей международной турбулентности.

Зал площадки рассчитан более чем на 770 зрителей, а ценовая политика организаторов остается достаточно гибкой: стоимость билетов варьируется от 6 до 20 тыс. рублей. Итоговая сумма выручки рассчитана без учета сопутствующих расходов на организацию шоу, аренду и техническое сопровождение.

Ранее певец SHAMAN попробовал на вкус замерзшее озеро Байкал. Артист опубликовал в Telegram-канале ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема. После эттого он заявил, что лед вкусный.